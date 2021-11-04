У Раду внесли подання про призначення чотирьох міністрів
У Раду внесли подання про призначення чотирьох міністрів
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
Президент Грузії: Саакашвілі не буде помилуваний
Президент Грузії: Саакашвілі не буде помилуваний
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Безпековий екватор Зеленського
Безпековий екватор Зеленського
У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки
У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки
ГоловнаПолітика

Дмитруку загрожує виключення зі "Слуги народу"

Депутат розійшовся із партією в поглядах.

Депутату Верховної Ради від "Слуги народу" Артему Дмитруку загрожує виключення з фракції і партії.

Про це журналістам в кулуарах парламенту розказав голова партії Олександр Корнієнко.

"Як буде складатися ситуація, мені важко спрогнозувати, але та риторика, яку проводить пан Артем, точно не "слуг народу", а тих партій, які названі іменами тих, хто в санкціях", - сказав Корнієнко, натякаючи на "Партію Шарія".

Кілька тижнів тому Анатолій Шарій на своєму Youtube-каналі опублікував інтерв'ю з Дмитруком, в якому той заявив про своє розчарування в "Слузі народу".

Корнієнко підкреслив, що рішення про виключення з партії може бути ухвалене після відповідного рішення фракції, до складу якої він як перший віцеспікер не входить.

"Якщо фракція поставить питання про виключення, ми в автоматичному режимі виключаємо з партії", - підкреслив Корнієнко.

З'їзд партії "Слуга народу" відбудеться до кінця листопада.

Нагадаємо, що власник одного з одеських спортивних клубів Артем Дмитрук потрапив до Верховної Ради після того, як виграв вибори в окрузі №133 (Київський район Одеси).

Дмитруку народився в Козятині Вінницької області. У віці 13 років переїхав до Одеси. До того, як зайнятися спортом, він працював охоронцем, вантажником і приватним підприємцем. Дмитрук - майстер спорту з паверліфтингу, багаторазовий чемпіон України, рекордсмен України, багаторазовий чемпіон і призер турнірів з боксу, самбо і панкратіону, чемпіон України з кроссфіту, призер Чемпіонату України з кроссліфтингу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також