Депутату Верховної Ради від "Слуги народу" Артему Дмитруку загрожує виключення з фракції і партії.

Про це журналістам в кулуарах парламенту розказав голова партії Олександр Корнієнко.

"Як буде складатися ситуація, мені важко спрогнозувати, але та риторика, яку проводить пан Артем, точно не "слуг народу", а тих партій, які названі іменами тих, хто в санкціях", - сказав Корнієнко, натякаючи на "Партію Шарія".

Кілька тижнів тому Анатолій Шарій на своєму Youtube-каналі опублікував інтерв'ю з Дмитруком, в якому той заявив про своє розчарування в "Слузі народу".

Корнієнко підкреслив, що рішення про виключення з партії може бути ухвалене після відповідного рішення фракції, до складу якої він як перший віцеспікер не входить.

"Якщо фракція поставить питання про виключення, ми в автоматичному режимі виключаємо з партії", - підкреслив Корнієнко.

З'їзд партії "Слуга народу" відбудеться до кінця листопада.

Нагадаємо, що власник одного з одеських спортивних клубів Артем Дмитрук потрапив до Верховної Ради після того, як виграв вибори в окрузі №133 (Київський район Одеси).

Дмитруку народився в Козятині Вінницької області. У віці 13 років переїхав до Одеси. До того, як зайнятися спортом, він працював охоронцем, вантажником і приватним підприємцем. Дмитрук - майстер спорту з паверліфтингу, багаторазовий чемпіон України, рекордсмен України, багаторазовий чемпіон і призер турнірів з боксу, самбо і панкратіону, чемпіон України з кроссфіту, призер Чемпіонату України з кроссліфтингу.