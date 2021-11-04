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Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони

Жодних прізвищ новопризначений міністр не назвав.

Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони
Фото: скрин відео

Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що всі кадрові зміни у Збройних силах будуть обов’язково погоджуватися із Головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Валерієм Залужним.

"Кадрову політику будемо впроваджувати разом", - сказав Резніков журналістам у кулуарах парламенту.

Глава Міноборони заявив, що не відкидає кадрових змін у військовому відомстві.

Жодних прізвищ Резніков не назвав. Він пояснив, що хоче поспілкуватися з усіма, хто обіймає відповідальні посади, і з’ясувати, "чи нам далі по дорозі, чи треба потиснути руки, подякувати і попросити звільнити місце".

Нагадаємо, Резніков виключив конкуренцію між Міністерством оборони та Генеральним штабом.

Також новопризначений міністр оборони планує зменшити паперову тяганину в армії.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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