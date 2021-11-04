Зеленський представив у Раді кандидатуру Резнікова на посаду міністра оборони

Володимир Зеленський представив у парламенті кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

Кандидатура міністра оборони, як відомо, вноситься до парламенту за подання президента.

"Є поняття ротації – це стосується не лише бійців на передовій. Дуже важливо підміняти тих, хто віддався без залишку. Змінювати новими професійними людьми, зарядженими на 100%. Тож ще раз хочу подякувати Андрію Васильовичу (Тарану, – Ред.), – зазначив президент.

Зеленський нагадав, що Андрій Таран – поки що єдиний українець, відзначений в залі слави Національного університету оборони США. "Впевнений, що його наступник має високий потенціал, аби стати другим видатним українцем", – зазначив президент.

Він додав, що наступник Тарана повинен мати беззаперечний авторитет серед українських бійців, зміцнювати обороноздатність армії і забезпечувати гідні умови для захисників і захисниць України.

"Відповідно до положення п.10 ст. 106 Конституції України мною внесено подання про призначення Олексія Резнікова міністром оборони України. Прошу проголосувати і підтримати", – зазначив він.

Нагадаємо, офіційна причина відставки Андрія Тарана – стан здоровʼя. Розмови про зміни в Кабінеті міністрів у владних колах точилися ще з літа. Тарана називали кандидатом на звільнення на початку вересня. Джерела LB.ua в СН говорили, що "Таран розсварився з усіма. І дуже «радянський». Нам потрібна модерновіша людина".