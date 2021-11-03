Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін

Що та хто стоїть за кадровими перестановками – в матеріалі LB.

Фото: poltavske.tv

Обіцяного багато місяців чекали

Кадрові ротації в уряді «слуги» анонсували ще влітку, до походу на планові канікули. Тоді ж депутати більшості не виключали, що з початком нового політичного сезону посаду може втратити і прем’єр Денис Шмигаль. Співрозмовники LB.ua у президентській фракції припускали, що новим очільником уряду може стати перший віцепрем’єр Олексій Любченко. Так само ще влітку крісла захиталися під міністром оборони Андрієм Тараном, віцепрем'єром Олегом Уруським, очільницею Мінсоцполітики Мариною Лазебною, міністрами юстиції Денисом Малюською, культури Олександром Ткаченком та АПК Романом Лещенком.

Кадрові зміни «слуги» планували обговорити з президентом у Трускавці, однак питання вирішили відкласти – через необхідність консолідувати фракцію у питанні відставки Дмитра Разумкова.

Ще одна причина, чому питання відклали, за словами нардепів, – не було погоджених кандидатур на заміну. Наприклад, один з потенційних урядовців – голова комітету з освіти Сергій Бабак, який прагнув замінити профільного міністра Сергія Шкарлета, – випав із шорт-листа, оскільки не проголосував за відставку спікера ВР.

В Трускавці зумів зняти питання про свою відставку міністр агрополітики Роман Лещенко, прем’єр Денис Шмигаль відстояв Марину Лазебну. Свої пости також зберегли Олександр Ткаченко і Денис Малюська.

Натомість у списку на виліт з’явився Олексій Любченко. За інформацією «слуг» – через особистий гострий конфлікт з прем’єром Денисом Шмигалем. Втім, не лише: у день звільнення Любченка заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що до нього «можуть бути питання у правоохоронних органів». Паралельно НАБУ та СБУ провели обшуки у приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби (Любченко очолював її з квітня 2020 до 20 травня 2021 року) – у справі про «скрутки».

Фото: ssu.gov.ua

Основні претензії та «пересування ліжок»

Як розповіли джерела LB.ua у керівництві «Слуги», на засіданні фракції в понеділок «сигнального голосування» щодо кандидатів у міністри не було. Заслухали лише одну претендентку – заступницю керівника Офісу президента Юлію Свириденко. Відразу декілька депутатів підтвердили, що Свириденко пообіцяла «не проводити кардинальні реформи, бо вже дореформувалися».

«Свириденко людина не нова. Вона працювала ще з Миловановим. Потім в ОП керувала економічним напрямом та фінансами. Вона обізнана, була на постійному контакті з бюджетним комітетом Ради, брала участь у підготовці бюджету на 2022 рік. Тому, як кажуть, з першого дня роботи буде в темі», – заявив LB.ua один з керівників президентської фракції.

Інший співрозмовник додав: «Головне – вона технократична та просто катастрофічно боїться бути замішаною в схемах. Вона з тих людей, коли починають говорити про схематоз, просто так руками хапається за голову та ховається. Для нас це важливо. Бо до пана Любченка були питання».

Фото: пресслужба

«Ми просто порахували: щомісячно від скруток по НДС бюджет не отримує як мінімум 2 млрд грн. Так, треба визнати, що саме Любченко за такий короткий строк на цій посади зменшив об’єми скруток дуже суттєво. Але ж залишаються певні «свої» компанії, які продовжують цим займатися, – додав співрозмовник з керівництва фінансового комітету ВР. – Є такі види діяльності, де в наших реаліях, скрутки будуть завжди. Їх просто неможливо повністю прибрати. Проте ж не зовсім чесно, коли собі залишаєш щось, а інші не отримують нічого».

Також на фракції погодили перехід Олексія Резнікова на посаду міністра оборони. А Ірину Верещук – на його місце у Міністерство реінтеграції.

Голова фракції Давид Арахамія так пояснив перестановку: «Всі розуміють, що у сфері оборони та закупівель суттєво змінилися правила завдяки тому, що ми прийняли закон про оборонні закупівлі. Рік тому проголосували. Але він запрацював лише декілька місяців назад. Тому зараз міністерство оборони потребує дуже швидких змін. За погодженням з паном Тараном (міністр оборони Андрій Таран, – LB.ua), враховуючи його стан здоров'я, нам треба мати так званий турборежим в Міністерстві оборони. Тому необхідно було шукати досвідченого менеджера, який би міг очолити та здійснювати всі зміни. Фактично пан Резніков довів свій професіоналізм, дипломатію та користується гарною репутацією серед міжнародних партнерів… Тому ми й вирішили».

Фото: надано пресслужбою

Джерела у фракції «Слуга народу» додають, що до Тарана були питання не лише щодо «стану здоров'я».

«Він провалив оборонні закупівлі. І не лише всі можливі строки. Особисто Таран взагалі не приходив на засідання комітету Ради з питань оборони та нацбезпеки, присилаючи нам своїх замів. Тому вирішили замінити Тарана на професійного менеджера Резнікова. А Ірина (Верещук) буде в МінТОТ займатися більше гуманітаркою, людьми», – анонсував один з керівників фракції.

Ще одне з кадрових рішень – це переміщення голови Митної служби Павла Рябікіна в Міністерство стратегічних галузей промисловості (на заміщення віцепрем'єра та міністра Олега Уруського).

«Уруський не робив взагалі нічого. Стратегічні галузі – була лише назва. Тому зробимо митника Рябікіна новим міністром, але вже без приставки «віце», як мав Уруський. Це буде просто міністерство, яке я особисто називаю просто: «міністерство ніх*я». Хоча до самого Рябікіна по митниці теж є питання. Але і є здобутки, досвід керування авіагалуззю (очолював аеропорт «Бориспіль» у 2016, – LB.ua)», – розповів один з керівників «Слуги».

Цікаво, що на самому засіданні фракції, нардеп Ольга Смаглюк-Василевська поцікавилася: «Це підвищення для Рябікіна чи ні? Чи пониження?». За словами присутніх, судячи з трагічного виразу обличчя самого Рябікіна, було незрозуміло.

Фото: Макс Требухов

«Мені також взагалі незрозумілі критерії, за якими ми звільняємо та призначаємо людей. Якщо вони, щось вкрали, давайте розберемося. Посадимо їх у в’язницю, а не просто по-тихому звільняємо, – додала Ольга Смаглюк-Василевська. – Призначаємо без програми, а на якихось загальних фразах. Мені ці призначення більш схожі на емоційні, а не конструктивні. Це виглядає так, що ми просто пересуваємо ліжка, але нічого не міняється. Ці люди не відрізняються один від одного».

Також депутатка пообіцяла не голосувати з тієї ж причини відсутності пояснень за відставку Любченка (зрештоюі вона єдина зі «Слуг», хто натиснув червону кнопку «проти». Голова фракції Арахамія запевнив LB.ua, що жодних санкцій до депутатки не буде, оскільки «голосів і так вистачило з великим запасом».

І поки що останнє погоджене кадрове рішення – це відставка міністра екології Романа Абрамовського, який першим написав заяву на звільнення 19 жовтня. Хоча до нього питання були ще в Трускавці. «Це повальна корупція екоінспекцій на місцях. Повна некерованість», – говорив один з високопоставлених «слуг» у спілкуванні з LB.ua.

Голова фракції Арахамія вже у вівторок підтвердив, що місце Абрамовського посяде його перший заступник Юрій Стрілець.

Фото: пресслужба партії

«Але, враховуючи обмеження в часі, то в середу він не буде призначений. Можливо, уряд його визначить тимчасово виконуючим обов'язки. А потім через якийсь час він буде проголосований», – додав голова фракції.

За інформацією LB.ua, на цю посаду також претендували молодий нардеп «Слуги» Андрій Жупанін та чинний голова Черкаської ОДА Олександр Скічко. «Перший не пройшов через те, що молодий і насправді зелений. А Скічко – надто близький до заступника голови ОП Кирила Тимошенка. А прем’єру Денису Шмигалю це не дуже зручно», – розповів співрозмовник у «Слузі народу».

Вочевидь, це далеко не останні кадрові пертурбації. Не виключено, буде також призначення міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова віцепрем'єром. «Але на фракції в понеділок питання по Чернишову не підіймалося. А враховуючи прийняття закону про столицю, він найбільш ймовірний претендент на голову КМДА», – кажуть співрозмовники у фракції «Слуги».

Швидкі відставки

Вранці в середу, коли планували звільнення, в сесійній залі було трохи більше ніж 130 нардепів – депутати не могли потрапити на робочі місця через мітинги «антивакцинаторів». Навіть сам голова фракції «Слуги» Арахамія скаржився, що змушений був йти на роботу пішки через величезні затори. Розповів, що люди його впізнавали і він чув лише «погані слова» на свою адресу.

Фото: Макс Требухов Через мітинг під Радою були перекриті дороги

Тому за кадри взялися після перерви о 12.30. Першим звільнили Романа Абрамовського – без звіту, хоча міністр був присутнім в ложі уряду. Заяву про відставку за власним бажанням підтримали 322 нардепи.

За відставку першого віцепрем'єра Олексія Любченка кнопку «за» натисли 320 нардепів. Проголосували навіть так звана група Павлюка, представники якої напередодні виступали проти. «Торги буди до останнього. Плюс обшуки спростили прийняття рішення», – поділився один з представників групи.

Заяву за власним бажанням віцепрем’єра Олексія Резнікова також підтримали 329 нардепів – також без попереднього звіту. Хоча у спілкуванні з LB.ua Резніков запевняв, що був готовий звітувати перед парламентом.

Віцепрем’єра, міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського також відправили рекордними 342 голосами.

Останнім і теж за власним бажанням звільнили очільника Міноборони Андрія Тарана – «за» 341. Сам міністр в парламент не прийшов.

Фото: Голос України

У четвер парламент планує призначення чотирьох нових членів уряду: новим очільником Міноборони стане Олексій Резніков, його місце в МінТОТ займе Ірина Верещук, Павло Рябікін очолить Мінстратегпром. А замголови ОП Юлія Свириденко сяде в крісло першого віцепрем'єра та міністра економіки.