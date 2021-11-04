Порошенко закликав негайно підписати закон про кисневі станції в лікарнях

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко подякував депутатам з усіх фракцій та груп за підтримку закону про закупівлю кисневих станцій. Виступаючи з трибуни парламенту після ухвалення закону 5460, він закликав жорстко контролювати, за якими цінами влада буде купувати кисневі станції, бо це кошти платників податків. У «Європейській Солідарності» також закликають негайно підписати цей закон, щоб якомога швидше забезпечити лікарні кисневими станціями.

«За одну годину, поки в цьому залі був Зеленський, померло 30 українців. Померло через бездіяльність «чемпіона світу по боротьбі з коронавірусом» Зеленського. Змінюється третій міністр оборони, а гроші йдуть на «Велике крадівництво», щоб валізами заносити гроші і корумпувати владу. Закуповуються машини для зеків – для того щоб боротися з опозицією. Витрачаються кошти на будь-що, але на боротьбу з коронавірусом грошей не вистачає», – констатував Петро Порошенко.

Закон передбачає створення нової бюджетної програми «Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я», а також виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій.

Автори наголошують, що з огляду на стан електромереж закладів охорони здоров’я встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень. Більше того, встановлення кисневих станцій є доцільним і там, де уже присутні інші способи кисневого потоку, що дозволить лікарням мати вибір між джерелами кисню – апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), високоякісний кисень з балонів або резервуарів, кисень з власного генератора кисневої станції.

Крім того, забезпечення опорних лікарень кисневими станціями також дозволить зменшити попит лікарень на кисень у балонах, що зменшить навантаження на логістичну мережу.