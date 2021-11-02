Керівництво парламенту зобов’язане скликати у четвер позачергове засідання по кисневих станціях в лікарнях, - Порошенко

Еспрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав терміново ухвалити закон 5460 про кисневі станції у лікарнях у другому читанні під час позачергового засідання, для проведення якого опозиція зібрала необхідні підписи.

«Я хочу подякувати кожному зі 155 народних депутатів, які поставили свої підписи, щоб скликати позачергову сесію для створення і фінансування масштабної програми встановлення стаціонарних кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я», – зауважив експрезидент.

За словами Порошенка, проблема кисню досі не вирішена.

«Натомість заклади, які дивом змогли встановити кисневі станції, в тому числі з нашою допомогою, не стикаються з критичною нестачею кисню. Оксигенна станція подає кисень під високим тиском по усій лікарні через централізовану систему трубопроводів і забезпечує повну незалежність лікарні від постачальників. Чому? Тому що станція генерує кисень з навколишнього повітря. Єдине, що для цього потрібне – це надійне енергопостачання. Тому ми вимагаємо забезпечити усі ковідні відділення ще й генераторами. Для чого? Щоб уникнути масового мору у випадку віялових відключень електроенергії, бо влада дилетантів забула підготувати енергетику до зими. Дефіцит газу, дефіцит вугілля, дефіцит електрики, дефіцити розуму і дефіцит досвіду. От такий діагноз», – говорить лідер «ЄС».

За його словами, «ЄС» вимагає створити нову бюджетну програму, яка називається «Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я», а також передбачити відповідну субвенцію для місцевих бюджетів.

«За орієнтовними підрахунками кубічний метр кисню з кисневої станції коштує до двох гривень. Кубометр кисню з портативного кисневого генератора – вже сімдесят гривень. Тягати балонами – ще дорожче», – зазначає Петро Порошенко.

Він зазначив, що четвер керівництво парламенту зобов’язане скликати позачергове засідання.