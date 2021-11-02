Зеленський поговорив з Блінкеном про Донбас та енергетику

Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту у Глазго зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це він повідомив у своєму у Twitter.

"Обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушували питання військово-оборонної співпраці України та США і викликів в енергетиці. США непохитно підтримують територіальну цілісність України, вітають прогрес у реформах, рішучу налаштованість на їхнє втілення", - написав Зелненський.

Нагадаємо, найближчим часом анонсують наступне засідання Комісії стратегічного партнерства України та США, яке відбудеться в Вашингтоні. Комісія стратегічного партнерства була створена в 2009 році, коли Україну відвідував на той момент ще віцепрезидент Джо Байден. Періодично вона проводила засідання, однак в останні роки – нечасто. Засідання Комісії проводилось в 2018 році, до Вашингтона літав тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Активізувати і реформувати партнерство в такому форматі було домовлено за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави США Джо Байдена. У ході засідання в Вашингтоні Кулеба і Держсекретар США Ентоні Блінкен планують затвердити нову Хартію із пріорітетами для співробітництва.