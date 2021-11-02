"ЄС" і "Голос" зібрали голоси для позачергового засідання щодо ухвалення закону про кисневі станції в лікарнях

«Європейська Солідарність» і «Голос» зібрали необхідну кількість підписів для позачергової сесії, щоб терміново розглянути законопроєкт про встановлення в лікарнях кисневих станцій. Про це повідомив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов на брифінгу у парламенті.

«Як ви знаєте, сьогодні ситуація з киснем в лікарнях є критичною. Ми чуємо це від лікарів, ми бачимо заголовки газет майже щодня. А влада одночасно говорить нам, що проблем нібито немає. І це дуже дивно чути від них, ніби вони живуть в іншому світі», – сказав Артур Герасимов.

Він наголосив, що зібрано 155 підписів народних депутатів з вимогою терміново скликати позачергове засідання і ухвалити законопроєкт 5460 про кисневі станції.

«Також хочу повідомити, що зараз опозицією – «Європейською Солідарністю», «Голосом» – буде ініційована термінова зустріч у спікера ВРУ для того, щоб цей законопроєкт був прийнятий впродовж годин, а не місяців, як вони це робили», – підкреслив представник «Європейської Солідарності».

Народна депутатка з фракції «Голос» Інна Совсун закликала монобільшість підтримати критично необхідний для країни законопроект.

«Я дуже вдячна всім колегам з «Європейської Солідарності», інших фракцій, які підтримали скликання позачергового засідання. Мені дуже прикро, що довелось пів року переконувати монобільшість, що необхідно проблему вирішувати. Я дуже сподіваюсь, що зараз, попри все, «Слуги народу» проголосують за цей законопроект і виділять ті кошти, які потрібні для того, щоб лікарнях був кисень», – зазначила вона.