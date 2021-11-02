Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Перший рівненський "олігарх" Валерій Коротков помер у Африці від невідомої хвороби
Перший рівненський "олігарх" Валерій Коротков помер у Африці від невідомої хвороби
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Чернишова готуються призначити віцепремʼєр-міністром, – джерела
Чернишова готуються призначити віцепремʼєр-міністром, – джерела
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Свириденко може зайняти місце першого віцепрем'єра, міністра економіки Любченка
Свириденко може зайняти місце першого віцепрем'єра, міністра економіки Любченка
У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка
У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка
ГоловнаПолітика

"ЄС" і "Голос" зібрали голоси для позачергового засідання щодо ухвалення закону про кисневі станції в лікарнях

Зібрано вже 155 підписів.

"ЄС" і "Голос" зібрали голоси для позачергового засідання щодо ухвалення закону про кисневі станції в лікарнях
Фото: LB.ua

«Європейська Солідарність» і «Голос» зібрали необхідну кількість підписів для позачергової сесії, щоб терміново розглянути законопроєкт про встановлення в лікарнях кисневих станцій. Про це повідомив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов на брифінгу у парламенті.

«Як ви знаєте, сьогодні ситуація з киснем в лікарнях є критичною. Ми чуємо це від лікарів, ми бачимо заголовки газет майже щодня. А влада одночасно говорить нам, що проблем нібито немає. І це дуже дивно чути від них, ніби вони живуть в іншому світі», – сказав Артур Герасимов. 

Він наголосив, що зібрано 155 підписів народних депутатів з вимогою терміново скликати позачергове засідання і ухвалити законопроєкт 5460 про кисневі станції.

«Також хочу повідомити, що зараз опозицією – «Європейською Солідарністю», «Голосом» – буде ініційована термінова зустріч у спікера ВРУ для того, щоб цей законопроєкт був прийнятий впродовж годин, а не місяців, як вони це робили», – підкреслив представник «Європейської Солідарності».

Народна депутатка з фракції «Голос» Інна Совсун закликала монобільшість підтримати критично необхідний для країни законопроект.

«Я дуже вдячна всім колегам з «Європейської Солідарності», інших фракцій, які підтримали скликання позачергового засідання. Мені дуже прикро, що довелось пів року переконувати монобільшість, що необхідно проблему вирішувати. Я дуже сподіваюсь, що зараз, попри все, «Слуги народу» проголосують за цей законопроект і виділять ті кошти, які потрібні для того, щоб лікарнях був кисень», – зазначила вона.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також