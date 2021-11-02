"Голос" і "Євросолідарність" збиратимуть підписи за позачергове засідання щодо кисневих станцій

Одне позачергове парламент вже матиме сьогодні о 16 годині.

Фракції "Голос" і "Євросолідарність" сьогодні збиратимуть підписи за проведення позачергового засідання щодо законопроєкту про кисневі станції.

Про це в кулуарах парламенту повідомила голова партії "Голос" Кіра Рудик, передає кореспондент LB.ua.

За її словами, документ був поданий ще в кінці квітня. Він передбачає виділення коштів із бюджету на встановлення в лікарнях кисневих станцій.

"Зараз друге листопада, до цього моменту влада спромоглась тільки винести його на перше читання", – зазначила Рудик.

Вона додала, що сьогодні в черговому режимі парламент пробуватиме ухвалити бюджет у першому читанні.

Рудик назвала проєкт бюджету "відірваним від реальності" і сказала, що в нього вперше не заклали ціну на газ.

Нагадаємо, що поправки до проєкту бюджету в першому читанні нардепи розглядали три пленарні дні і продовжать це 2 листопада. Документ мали ухвалити в першому читанні ще 20 жовтня, але встигли узгодити тільки комітетські правки.