"Голос" і "Євросолідарність" збиратимуть підписи за позачергове засідання щодо кисневих станцій

Фракції "Голос" і "Євросолідарність" сьогодні збиратимуть підписи за проведення позачергового засідання щодо законопроєкту про кисневі станції.
Про це в кулуарах парламенту повідомила голова партії "Голос" Кіра Рудик, передає кореспондент LB.ua.
За її словами, документ був поданий ще в кінці квітня. Він передбачає виділення коштів із бюджету на встановлення в лікарнях кисневих станцій.
"Зараз друге листопада, до цього моменту влада спромоглась тільки винести його на перше читання", – зазначила Рудик.
Вона додала, що сьогодні в черговому режимі парламент пробуватиме ухвалити бюджет у першому читанні.
Рудик назвала проєкт бюджету "відірваним від реальності" і сказала, що в нього вперше не заклали ціну на газ.
Нагадаємо, що поправки до проєкту бюджету в першому читанні нардепи розглядали три пленарні дні і продовжать це 2 листопада. Документ мали ухвалити в першому читанні ще 20 жовтня, але встигли узгодити тільки комітетські правки.