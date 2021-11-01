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"Слуги" підтримали Верещук на посаду голови Мінреінтеграції, Резніков очолить Міноборони

Народним депутатом замість Верещук стане безробітний на момент виборів помічник голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на громадських засадах – Сергій Кострійчук.

Фракція "Слуга Народу" підтримала висунення Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Народним депутатом замість неї стане Сергій Кострійчук. Олексій Резніков очолить Міноборони України.

Про це у Telegram повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

"Після голосування про призначення Ірини Верещук на посаду Віцепрем'єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, до фракції "Слуга Народу" приєднається 140-й номер виборчого списку партії Сергій Кострійчук. Сергій Кострійчук у нашій команді з вересня 2018 року. На президентських і парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році – член Вищої Ради партії, у 2021 – голова Контрольно-ревізійної комісії", - написала Палійчук.

Сергій Кострійчук
Сергій Кострійчук

Вона також зазначила, що народні депутати від "Слуги Народу" на засіданні фракції підтримали рішення президента Володимира Зеленського щодо висунення кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України.

Раніше LB.ua повідомляв, що в разі призначення Ірини Верещук в Кабінет міністрів її депутатське крісло може отримати безробітний на момент виборів помічник голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на громадських засадах – Сергій Кострійчук.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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