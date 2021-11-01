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Кличко спрямував законопроєкт про столицю до Венеціанської комісії та Ради Європи

Мер Києва пояснив це необхідностю оцінити законопроєкт на відповідність ключовим європейським принципам самоврядування.

Кличко спрямував законопроєкт про столицю до Венеціанської комісії та Ради Європи

Мер Києва Віталій Кличко надіслав текст законопроєкту про столицю №2143-3 на розгляд Венеційської комісії і Ради Європи. Він пояснив, що зробив це на випадок, якщо профільний комітет Верховної Ради не надіслав текст проєкту для оцінки на відповідність демократичним цінностям та конституційним нормам. Про це Кличко заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Якщо комітет не переслав нашим європейським партнерам цей законопроєкт, я це взяв на себе. В упередженості ніхто не може звинуватити Венеціанську комісію чи Раду Європи. Всі ці документи вже були мною відправлені. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо висновки», – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва пояснив це необхідностю оцінити законопроєкт про столицю на відповідність ключовим європейським принципам самоврядування.

«Венеціанська комісія, Рада Європи повинні дати висновки, чи відповідає цей закон демократичним, європейським вимогам, чи цей закон пишеться тільки для одного: щоб призначити людину, яка буде виконувати завдання. І така спокуса достатньо велика. Хочемо будувати європейську столицю – повинні відповідати ключовим європейським принципам самоврядування. Але хтось поспішає, комусь ці висновки взагалі не потрібні. Їм потрібно ухвалити це рішення», - сказав Кличко.

Як повідомлялося, проєкт закону «Про місто Київ - столицю України» був поданий до парламенту у вересні 2019 року та схвалений Верховною Радою у першому читанні вже у жовтні 2019-го. Він отримав цілу низку зауважень від Головного науково-експертного управління ВР, Головного юридичного управління ВР та багатьох експертів, і на два роки про нього «забули». Також цей проєкт отримав негативний висновок Ради Європи, яка визнала низку його положень такими, що не відповідають вимогам Європейської хартії місцевого самоврядування, іншим стандартам Ради Європи та усталеній європейській практиці. Конституційний суд України двічі виносив вердикт про неконституційність розділення посад Київського міського голови та голови КМДА.

 

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