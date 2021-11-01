"Батьківщина" вимагає перенаправити 19 млрд грн з інфраструктурних проєктів на медицину

Політична партія "Батьківщина" вимагає перенаправити 19 мільярдів гривень, виділені на інфраструктурні об’єкти, на медичну сферу. На цьому наголосила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

«У нас немає коштів, щоб заплатити зарплату лікарям, немає за що закупити ключові противірусні препарати та забезпечити лікарні киснем й обладнанням, а в цей час влада перенаправляє 19 мільярдів гривень з бюджету на інфраструктуру. Це просто якийсь маразм! Наша пропозиція – негайно переглянути зміни до бюджету на цей рік і на наступний. Ми зареєструємо законопроєкт, щоб ці 19 мільярдів перенести для боротьби з COVID-19. А бюджет на наступний рік взагалі не враховує трагічної ситуації з епідемією та в енергетиці. Треба негайно вирішувати ці проблеми!» – закликала Юлія Тимошенко.

Як повідомила лідер «Батьківщини», медичний персонал і сімейні лікарі, які першими стикаються з ковідними хворими, досі не отримали 300% доплат до окладу. Й уряду потрібно якнайшвидше ухвалити рішення, щоб ці виплати зробити, адже Україна стрімко втрачає медиків через низькі зарплати.

Крім того, за словами Юлії Тимошенко, енергетична криза вже позначається на роботі підприємств – вони припиняють працювати, бо не витримують ціни на газ й електроенергію.

«Енергетична криза в Україні – штучна, тому треба вже на цьому тижні створити ТСК і розібратися, хто винен в тому, що в наші газові сховища влітку не був закачаний газ, коли він коштував у 6 разів дешевше, і хто не забезпечив наявність вугілля на складах, щоб нормально працювали наші ТЕЦ. Для цього вже зареєстрована постанова №6108, і ми вимагатимемо її ухвалення, хоча «слуги народу» категорично проти і хочуть цей злочин покрити. Також ми вимагаємо негайно ухвалити наш законопроєкт №6217, який передбачає зниження ПДВ на енергоносії з 20 до 5%. Так роблять європейські країни у боротьбі з енергетичною кризою, так маємо діяти і ми», – зазначила Юлія Тимошенко.