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"Батьківщина" передала обладнання Чергінівській міській і обласній лікарням

За словами Тимошенко, 50% лікарень не мають кисню.

"Батьківщина" передала обладнання Чергінівській міській і обласній лікарням
Фото: ba.org.ua

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко разом із заступником голови, першим заступником Голови комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Валерієм Дубілем передали обладнання для Чернігівської міської та обласної лікарень

«Ми привезли допомогу, хотіли підтримати. Я хочу вам подякувати, що ви в такій тяжкій ситуації стоїте, як на фронті, що ви зараз робите найважливішу справу для країни – рятуєте життя людей. Ми знаємо, що багато лікарень по всій країні залишені без кисню, без ліжок, працівники – без доплат. І ми хотіли б, щоб держава зробила пріоритетом і ваше життя, і життя тих, хто захворів цією небезпечною хворобою», – наголосила Юлія Тимошенко.

На думку Тимошенко, одна з найбільш серйозних проблем, які зараз відчуває медична галузь, – нестача медичних працівників, які масово виїжджають до сусідніх країн, де їм платять майже вдесятеро більше; відсутність достатньої кількості обладнання; препаратів, які рятують життя важко хворих.

«Насправді кисню немає у 50% лікарень, непрофінансована 300% доплата всім медикам і немедичним працівникам, які контактують із ковідними хворими. А працівникам рентгенологічних відділень, які роблять КТ й МРТ, взагалі недоплачують або доплачують мізер. Шокова для нас інформація, що досі незакуплений головний противірусний препарат – його немає в жодній лікарні. Не вистачає ліжок, а там де вони є – не вистачає медичних працівників», – зазначила лідер «Батьківщини».

Нагадаємо, раніше "Батьківщина" передала обладнання Олекандрівській лікарні міста Києва.

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