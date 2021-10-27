До України прибув голова МЗС Швейцарії

Віце-президент і Голова Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс приземлився в Одесі.

Віце-президент і Голова Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс прибув до Одеси. Про це повідомляє пресслужба посольства Швейцарії в Україні.

"Віце-президент і Голова Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс щойно приземлився в Одесі. Теплий прийом від голови Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького та МЗС України", - йдеться у повідомленні дипломатичної установи.

Приземлення в Одесі! Віце-Президент і Голова Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії 🇨🇭Ігнаціо Кассіс щойно приземлився в Одесі. Теплий прийом від голови Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького та @MFA_Ukraine #УкраїнаШвейцарія#URC2022 pic.twitter.com/64i8E33zfS — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) October 27, 2021

Нагадаємо, 19 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.