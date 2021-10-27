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В Одесі зняли соціальний ролик з закликом вакцинуватися

У ролику зазначається, що 97% складних пацієнтів із COVID-19 – не вакциновані.

В Одесі випустили соціальний ролик із закликом пройти вакцинацію від COVID-19. У ньому знялися голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький, мер Одеси Геннадій Труханов, волонтерка Катерина Ножевнікова, вихователька Олеся Шумиловська, лікарка Юлія Гасюк та водій трамвая Віталій Івченко, пише odessitua.com.

У ролику зазначається, що 97% складних пацієнтів із COVID-19 – не вакциновані! А вакцинація – єдиний спосіб захистити себе та близьких!

«Закривати очі на коронавірус – це як ховатися від зливи у картонній коробці. Або їхати у палаючому трамваї без водія. Настав час змінити середньовічні забобони на доказову медицину. Вакцинуйтеся ! Не заради сертифікату! А для себе та своїх близьких!» - йдеться у ролику.

Крім того, у ролику йдеться, що саме високий рівень вакцинації городян – єдиний шлях Одеси на вихід із червоної зони та повернення до звичайного режиму життя.

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