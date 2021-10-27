Людей потрібно не змушувати вакцинуватися, а стимулювати, - Рудик

Людей не потрібно змушувати вакцинуватися, цей процес потрібно стимулювати. Про це заявила лідерка партії «Голос», народна депутатка Кіра Рудик.

«Чи треба примушувати всіх і кожного вакцинуватися? Ні. Навіть якщо уряд чи президент приймуть таке рішення, український державний апарат не зможе реалізувати такого проєкту. Єдиний шлях — стимулювати щеплення. Саме тому «Голос» зареєстрував законопроєкт про можливість працювати для вакцинованих під час чергового локдауну. Ми вже не зможемо уникнути «червоної зони», але маємо зробити все, щоб люди, які вакцинуються, могли продовжити працювати. І добре, що хоч тут уряд частково дослухався до нас», — наголосила Кіра Рудик.

На її думку, вакцинація провалена через недовіру громадян до держави. Через це неможливо залучати інвестиції, буде розвиватися малий та середній бізнес, не вдастся відновити й довіру до медицини, науки та освіти.

«Щоб це змінити, необхідні прозорі та зрозумілі процедури в податковій, у суді, в ЦНАПі чи мерії. Закони, які не змінюють правила гри для бізнесу щодня. Прозора комунікація від президента, уряду, міського голови, депутата. Врешті-решт, ніщо так не будує довіру, як чесність, компетентність та рівні правила для кожного», — підкреслила Кіра Рудик.