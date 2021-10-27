Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Зеленський зберігає відрив від Порошенка і Бойка в президентському рейтингу, - Центр Разумкова
Зеленський зберігає відрив від Порошенка і Бойка в президентському рейтингу, - Центр Разумкова
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
ЗСУ вперше застосували Bayraktar на Донбасі і знищили артилерію окупантів
ЗСУ вперше застосували Bayraktar на Донбасі і знищили артилерію окупантів
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
ГоловнаПолітика

Людей потрібно не змушувати вакцинуватися, а стимулювати, - Рудик

На думку нардепки, вакцинація провалена через недовіру громадян до держави.

Людей потрібно не змушувати вакцинуватися, а стимулювати, - Рудик
Фото: пресслужба

Людей не потрібно змушувати вакцинуватися, цей процес потрібно стимулювати. Про це заявила лідерка партії «Голос», народна депутатка Кіра Рудик.

«Чи треба примушувати всіх і кожного вакцинуватися? Ні. Навіть якщо уряд чи президент приймуть таке рішення, український державний апарат не зможе реалізувати такого проєкту. Єдиний шлях — стимулювати щеплення. Саме тому «Голос» зареєстрував законопроєкт про можливість працювати для вакцинованих під час чергового локдауну. Ми вже не зможемо уникнути «червоної зони», але маємо зробити все, щоб люди, які вакцинуються, могли продовжити працювати. І добре, що хоч тут уряд частково дослухався до нас», — наголосила Кіра Рудик.

На її думку, вакцинація провалена через недовіру громадян до держави. Через це неможливо залучати інвестиції, буде розвиватися малий та середній бізнес, не вдастся відновити й довіру до медицини, науки та освіти.

«Щоб це змінити, необхідні прозорі та зрозумілі процедури в податковій, у суді, в ЦНАПі чи мерії. Закони, які не змінюють правила гри для бізнесу щодня. Прозора комунікація від президента, уряду, міського голови, депутата. Врешті-решт, ніщо так не будує довіру, як чесність, компетентність та рівні правила для кожного», — підкреслила Кіра Рудик.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також