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Заступник Кличка Поворозник заявив, що київська влада підтримає громадську ініціативу щодо створення парку "Осокорки"

За його словами, ініціатива важлива не тільки для Дарницького району, але і для всього міста.

Заступник Кличка Поворозник заявив, що київська влада підтримає громадську ініціативу щодо створення парку "Осокорки"
Микола Поворозник
Фото: kyivcity.gov.ua

Місто готове підтримати громадську ініціативу щодо створення парку «Осокорки». Про це під час онлайн брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він розповів, що до міста звернулися представники громадської організації «Національний парк збереження та збагачення флори і фауни «Осокорки» з ініціативою створення рекреаційної зони для відпочинку киян.

«Ідеться про створення комфортного простору для відпочинку навколо озера Тягле, який поєднає активний відпочинок для всіх киян та збереження природного середовища навколо водойми. Ми зацікавлені у розвитку зелених зон у столиці і підтримуємо такі ініціативи», – запевнив Микола Поворозник.

Заступник Кличка підкреслив, що ініціатива дуже важлива не тільки для Дарницького району, але і для всього міста.

«Дарницький район – спальний масив, у якому єдина велика зелена зона для відпочинку – Парк Партизанської слави. Проспект Бажана з інтенсивним трафіком, щільна забудова та мала кількість зелених зон негативно впливають на екологію району. Звичайно, ми підтримуємо ініціативи зі створення нових зелених зон, адже спальні масиви – це не тільки місце, куди люди приїжджають ночувати. Тут вони відпочивають, активно проводять час із родинами та займаються спортом», – зазначив перший заступник голови КМДА.

Проєкт передбачає створення сучасного багатофункціонального парку, що стане осередком активного і спортивного відпочинку киян, естетичного розвитку, екологічного виховання та дбайливого ставлення до флори та фауни.

«Наша громадська ініціатива пропонує створити парк, який стане перлиною всього Києва, а наявність озера Тягле в центрі парку дає великий рекреаційний потенціал. Крім того, територія парку межує з житловою забудовою і добре інтегрується в структуру міста… Багатофункціональний парк стане унікальним об’єктом, який будуть відвідувати близько 3 млн людей на рік. Облаштування парку дасть можливість створити якісний та комфортний простір для всіх», – розповів голова ГО «Національний парк збереження та збагачення флори і фауни «Осокорки» Сергій Машовець

За його словами, громадська організація відкрита до співпраці і запрошує охочих до спільного обговорення, участі та надання конструктивних пропозицій.

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