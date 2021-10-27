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Медичний комітет ініціював позачергове засідання Ради на наступному тижні

Поправки до бюджету заблокували ухвалення інших законопроєктів.

Медичний комітет ініціював позачергове засідання Ради на наступному тижні
Фото: Lb.ua

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування ініціює проведення на наступному тижні позачергового засідання. На ньому, зокрема, планується заборонити невакцинованим особам відвідувати будівлю парламенту.

Про це повідомив голова комітету Михайло Радуцький.

"Наш комітет спільно з МОЗ напрацював низку вкрай важливих ініціатив, спрямованих на боротьбу з пандемією та її наслідками. Але через численні правки до проєкту держбюджету їхній розгляд відкладається", - написав депутат в телеграмі.

Окрім законопроєкту №6154 про заборону доступу до приміщень Ради невакцинованим особам, на розгляд парламенту планують винести ще низку проєктів.

Серед них - законопроєкт №6121 про державну реєстрацію лікарських засобів під зобов'язання, законопроєкт №6084 про кримінальну відповідальність за підробку документів про щеплення, законопроєкт №5736 про імплементацію в Україні механізму "ліки зі співчуття" (використання інноваційних препаратів для тяжкохворих пацієнтів) тощо.

Нагадаємо, що Верховна Рада почала розглядати проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік минулої середи, 20 жовтня. Парламент не зможе ухвалювати інші законопроєкти, поки не розгляне всі поправки, на яких наполягають депутати.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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