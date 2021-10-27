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В Україні за добу майже 22,6 тис. випадків ковіду і новий рекорд щеплень

Київ повернувся у п’ятірку регіонів з найвищою добовою захворюваністю.

В Україні за добу майже 22,6 тис. випадків ковіду і новий рекорд щеплень
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 26 жовтня, в Україні підтвердили 22 574 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 1 532 дитини та 399 медпрацівників.

Пресслужба Міністерства охорони здоров’я повідомляє, що вчора зафіксовано 692 пов’язані з коронавірусом летальні випадки. До лікарень потрапили 5 925 осіб, подолали недугу 11 593 людей.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби минулої доби виявили у Дніпропетровській (1 874), Харківській (1 641), Одеській (1 477), Львівській (1 426) областях і м. Київ (1 416).

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 825 733 особи, одужали від коронавірусу 2 401 705 людей, від ускладнень захворювання померли 65 628 пацієнтів.

Також МОЗ повідомляє про новий рекорд протиковідних щеплень: за добу вакциновано понад 291 тис. українців.

"291 293 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 013 людей, повністю імунізовані - 79 280 людей", - сказано в повідомленні.

Учора щеплення робили 1 164 мобільні бригади з імунізації, 3 220 пункти щеплення та 384 центри вакцинації населення.

Майже 137 тис. українців отримали щеплення вакциною від Pfizer/BioNTech, понад 100 тис. - препаратом CoronaVac. Ще понад 54 тис. осіб вакцинувалися препаратом від AstraZeneca.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 363 493 людини, з них одну дозу отримала 9 363 491 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози 7 138 082 людини. Загалом проведено 16 501 573 щеплення.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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