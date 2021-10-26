У вакцинованому на 74% Моршині немає госпіталізованих з COVID-19

Люди в основному хворіють в легкій і середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції.

У курортному місті Моршині на Львівщині, яке навесні взяло участь в експерименті з масової вакцинації для вироблення колективного імунітету, жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації.

Про це повідомив міський голова Моршина Руслан Ільницький, передає "Укрінформ".

"Станом на сьогодні в Моршині всього 22 людини мають COVID-19 (це не нові випадки, які виявляють за добу, а сумарна кількість станом на 26 жовтня, – ред.), з них восьмеро вакцинованих, але жодна людина не перебуває в лікарні. Якщо влітку в нас не було жодної хворої людини, то з появою Delta-штаму маємо таку тенденцію. Але за увесь цей період жоден хворий не був госпіталізований. Хворіють в легкій і середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції", – зазначив Ільницький.

При цьому він зазначив, що очікування від масової вакцинації були дещо більші – мали надію, що люди взагалі не будуть хворіти. Але, за словами міського голови, під час попередньої хвилі коронавірусу, яка була в березні, в Моршині госпіталізованих у важких станах було дуже багато, траплялися і летальні випадки.

"Експеримент вдався з різних підходів, оскільки госпіталізованих нема. І якщо говорити про економічний чинник, бо це також була наша мотивація, коли зверталися в МОЗ, то все літо і зараз в нас є відпочивальники, санаторії працюють на повну потужність. За вимогами, що є в Україні, всі працівники санаторіїв вакциновані на 90-100%, тому цей експеримент нам суттєво допоміг вийти з економічно-пандемійної кризи. В нас було виконання бюджету у квітні 50%, тепер 86-87%", –зазначив Ільницький.

Станом на 26 жовтня в Моршині вакциновано першою дозою 75%, а двома – 74% дорослого населення міста. Наслення Моршина – близько 5700 людей.

Нагадаємо, в квітні у Моршині запустили пілотний проєкт Міністерства охорони здоров’я з масового вакцинування містян від COVID-19. За короткі терміни в місті вдалося щепити 70% дорослого населення. До появи штаму "Дельта" в Моршині тривалий час не було жодного інфікованого COVID-19.