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В Україні відкрито понад 800 кримінальних справ через підробку COVID-сертифікатів, - Монастирський

По всій Україні працює 1200 мобільних груп, які мають повноваження перевірити справжність сертифікату.

В Україні відкрито понад 800 кримінальних справ через підробку COVID-сертифікатів, - Монастирський
Денис Монастырский
Фото: Resonance.ua

Станом на 25 жовтня Нацполіція України відкрила понад 800 кримінальних проваджень у зв’язку з підробкою сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він зазначив, що наразі по всій Україні працює 1200 мобільних груп, які мають повноваження перевірити справжність сертифікату про вакцинацію

"По всій Україні працює 1200 мобільних груп, які мають повноваження перевірити справжність сертифікату про завершення курсу вакцинації. До мобільних груп входять не лише поліцейські, але й Держспоживслужба. Та навіть медики можуть перевірити справжність такого документу. Бувають випадки, коли і медики торгують такими підробками. Наприклад, правоохоронці проводять контрольні закупки, щоб виявити шахраїв серед медичного персоналу", - сказав Денис Монастирський.

Нагадаємо, раніше у жовтні мешканець Івано-Франківщини та жителька Хмельницького отримали штрафи за те, що підробили документи і використали їх під час спроби перетнути кордон з Польщею.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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