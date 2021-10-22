Поліція повідомила підозру заступниці директора департаменту охорони здоров’я КМДА

Подільське управління поліції Києва повідомило підозру заступниці директора Департаменту охорони здоров’я, начальниці управління лікувально-профілактичної роботи КМДА. Цю посаду займає Галина Зборомирська.

Про це в п'ятницю, 22 жовтня, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Їй закидають службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України) під час закупівлі лікарських засобів для лікування онкологічних хворих.

За версією слідства, у листопаді 2020 року департамент уклав договір на поставку ліків за завищеними цінами. Проведені експертизи показали, що громаді Києва завдано цією закупівлею 7,5 млн гривень збитків.

У вересні 2021 року в рамках розслідування цієї закупівлі в ДОЗ відбулися обшуки.

Поліція та прокуратура будуть клопотати про обрання підозрюваній запобіжного заходу та її відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що масові обшуки в столиці, які тривають вже кілька місяців, та численні кримінальні справи є політично мотивованим тиском на владу.