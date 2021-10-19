Малюська пояснив, чому досі не призначили уповноваженого з ЄСПЛ: "Маленька зарплата, великі клопоти"

Міністерство юстиції розраховує до кінця року призначити уповноваженого з питань Європейського суду з прав людини.

Про це розповів в інтерв'ю "Українській правді" голова Мін'юсту Денис Малюська.

"Заміну шукаємо. Розраховую, що до кінця року буде повноцінний заступник, який буде виконувати його (у вересні Уряд звільнив заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах ЄСПЛ Івана Ліщину, - ред.) Болюче, звісно, але як я втримаю гарних юристів, які можуть отримувати в десятки разів більшу заробітну плату в приватному секторі? Ніяк. Тобто, звичайно, вони для резюме, для досвіду, для контактів працюють певний час в Міністерстві юстиції. Я сподіваюся, що я таку ж саму людину знайду на місце Івана Ліщини, яка буде зацікавлена в досвіді, в контактах і рядку в резюме, що був уповноваженим. Це єдиний мотиватор", - зазначив Малюська.

Він також розповів, що наразі вже є кандидатури, але міністр нарікає, що "знайти людину на заробітну плату максимум дві тисячі доларів, людину, яка розуміється на міжнародних арбітражах, вільно володіє англійською, бажано французькою, може спокійно в іноземних юрисдикціях здійснити представництво в суді – це фантастична історія".

На його думку на таку роботу може погодитись той, хто "хоче побудувати собі якусь репутаційну історію", але таких людей в Україні можна "на пальцях порахувати".

"Плюс це ще має бути людина, якій я повністю довіряю, тому що це ще й бюджет на юридичну допомогу і на виплати більше мільярда гривень. Завдання практично нереальне майже, тому вже довгенько шукаємо... Є чиновники, які отримують гарну зарплату, їх досить багато. Є чиновники навіть, які отримують надмірно високу зарплату. Але більшість отримують зарплату нижчу, ніж воно того вартує і яка б забезпечувала реально їх ефективну роботу. Тому я б сказав, що система оплати праці точно потребує перегляду. Це істотно обмежує добір гарних, якісних кадрів", - додав голова Мін'юсту.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів звільнив Івана Ліщину з посади заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах ЄСПЛ, який відзначився успішною роботою, зокрема, у справах проти Росії.

Ліщина перебував на посаді уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з липня 2016 року, з жовтня 2017-го поєднував посади уповноваженого у справах ЄСПЛ та заступника міністра юстиції. З 2002 по 2008 роки Ліщина стажувався в Секретаріаті ЄСПЛ, а в 2015 році як адвокат подав скаргу в суд стосовно арешту майна благодійної організації "Фонд "Крим".

Перепризначення Ліщини в 2020 році в юридичних колах називали позитивним сигналом. Докладніше читайте в його інтерв'ю LB.ua: "Іван Ліщина: "У мене одна політична амбіція – закінчити донбаські та кримські справи".