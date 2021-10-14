ЄСПЛ встановив порушення Україною прав люстрованого судді Верховного Суду Самсіна

Самсін був люстрований з посади судді за те, що очолював Вищу кваліфікаційну комісію суддів за часів Януковича.

Європейський суд з прав людини постановини порушення Україною права судді Ігоря Самсіна, якого було люстровано з посади судді Верховного Суду за законом про люстрацію.

Про це повідомили в пресслужбі суду.

"Справа стосувалася звільнення судді Верховного Суду Ігоря Самсіна відповідно до Закону про очищення влади (люстрації), ухваленим у зв'язку з негативними подіями на державній лужбі в період, коли при владі був колишній президент Віктор Янукович. Закон систематично застосовувався до певних категорій держслужбовців, які займали посади з 2010 по 2014 роки", – йдеться в релізі суду.

Самсіну заборонили працювати на держслужбі до кінця 2024 року, а його ім'я було внесено в загальнодоступний Реєстр люстрації. Крім того, оскільки не було розгляду заяви про відставку, Самсін позбавлений пільг, пов'язаних з виходом судді на пенсію.

"Суд, зокрема, постановив, що заходи, передбачені законом про очищення влади, і які були застосовані до заявника, не були обов'язковими в демократичному суспільстві", – зазначили в ЄСПЛ.

ЄСПЛ відклав розгляд питання відшкодування матеріальних збитків за цією справою. Україні та заявнику запропонували надати свої письмові пояснення щодо цього питання.

Однак суд постановив, що Україна повинна виплатити заявнику 5000 євро в якості компенсації моральної шкоди, а також 1500 євро на покриття судових витрат.

Нагадаємо, що Ігор Самсін також обіймав посаду голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів за часів правління президента Віктора Януковича.

У 2017 Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Верховного суду Ігоря Самсіна за порушення вимог щодо несумісності – саме за те, що він очолював ВККС в часи Януковича. Самсін був суддею Верховного Суду з 2014 року, після того, як пішов у відставку з посади глави ВККС.