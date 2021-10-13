ВАКС заочно арештував сина Януковича у справі "Межигір'я"

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та обрав синові колишнього президента України Віктора Януковича - Олександру - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"У середу, 13 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав сину колишнього Президента України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід був обраний за відсутності підозрюваного (in absentia)", - сказано в повідомленні.

У ВАКС зазначили, що в разі затримання цієї особи і не пізніше як через 48 годин з часу її доставки до місця кримінального провадження суд розгляне за участі підозрюваного питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на м'ягший запобіжний захід.

Олександрові Януковичу інкримінують пособництво у привласненні майна, відмивання грошей, фіктивне підприємництво.

Повний текст ухвали буде проголошено о 16:30 19 жовтня.

Як повідомляли, 7 жовтня ВАКС у цій же справі заочно арештував експрезидента Віктора Януковича.