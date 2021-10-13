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НАБУ закрило справу про закупівлю COVID-вакцин за завищеними цінами у часи Степанова

Жодних деталей щодо справи та ролі Степанова в ній у НАБУ не повідомили.

НАБУ закрило справу про закупівлю COVID-вакцин за завищеними цінами у часи Степанова
Фото: Макс Требухов

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) закрило кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання посадовцями Міністерства охорони здоров’я під час закупівлі вакцин від COVID-19 за часів колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит "Української правди".

"17.05.2021 вказане кримінальне провадження закрито на підставі п.2.ч.1 ст. 284 КПК (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення – ред.)", - йдеться у відповіді НАБУ.

Жодних деталей щодо справи та ролі Степанова в ній у НАБУ не повідомили.

Нагадаємо, НАБУ 3 лютого зареєструвало кримінальне провадження для перевірки закупівлі китайської вакцини проти коронавірусу. Детективи мали перевірити, чи не було зловживань при закупівлі вакцини компанії Sinovac Biotech по 17,85 долара за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.

Степанов, коментуючи відкриття справи, заявив, що МОЗ передало усі необхідні документи, які НАБУ запросило у межах розслідування. Він також висловив впевненість, що розслідування завершиться безрезультатно.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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