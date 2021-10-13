Індія відновлює експорт вакцин від COVID-19

Це стало можливим завдяки збільшенню внутрішніх запасів медзасобів в Індії та отримання COVID-щеплення більшістю населення країни.

Індія відновила експорт вакцин проти COVID-19 на невеликому рівні та значно збільшить поставки впродовж наступних кількох місяців.

Про це повідомляє Reuters.

Це стало можливим завдяки збільшенню внутрішніх запасів медзасобів в Індії та отримання COVID-щеплення більшістю населення країни.

Минулого тижня до Ірану було відправлено мільйон доз вакцини Covaxin виробництва індійської компанії Bharat Biotech. Загалом до цього часу було експортовано близько 4 мільйонів доз, повідомило урядове джерело.

"У міру задоволення потреб Індії у майбутньому буде збільшено постачання вакцин", - сказали у робочій групі уряду Індії з боротьби з пандемією COVID-19.

Нагадаємо, індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech отримала дозвіл влади Індії на екстрене застосування її вакцини від COVID-19 Covaxin для дітей віком від 2 років.