Путін заявив, що не Росія, а погода винна в газовій кризі в Європі

Президент Росії Володимир Путін заявив, що газова криза в Європі стала наслідком дефіциту електроенергії, а не дії "Газпрому".

Про це він сказав на енергетичному форумі в Москві.

"Не потрібно перекладати з хворої голови на здорову, як у нас кажуть і як намагаються робити деякі наші партнери", - заявив Путін.

"За останні десять років частка відновлювальних джерел енергії в європейському енергобалансі різко зросла. Ніби й добре, але головна властивість цього сектору є непостійність виробництва електроенергії. Потрібні великі резервні потужності. Якщо стаються серйозні провали генерації через особливості погоди, то цього резерву просто не вистачає. Саме це й сталось цього року, коли через зниження виробництва на вітряних електростанціях на європейському ринку виник дефіцит електроенергії. Ціни на неї підскочили, що стало тригером і для газових котирувань на спотовому ринку", - сказав він.

Путін вважає, що масштабна криза на енергетичному ринку Європи пов'язана з системними недоліками, які протягом десяти років у нього закладали.

"Поки на провідних позиціях були атомна і газова генерація, подібних криз не було. Їм не було звідки взятися. В Росії такі проблеми сьогодні неможливо навіть уявити", - сказав президент Росії.

Нагадаємо, що ціни на газ у Європі, звідки імпортує газ і Україна, зараз знаходиться на історичних максимумах.

Вартість газових ф'ючерсів стабільно росте з середини серпня, а з кінця вересня це збільшення стало лавиноподібним. Свого піку ціна на газ досягла 6 жовтня, коли вартість однієї тисячі кубометрів наблизилась до 2000 доларів.