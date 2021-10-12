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У Литві запропонували встановити чотириденний робочий тиждень для молодих батьків - держслужбовців

Такий графік діятиме, поки дитині не виповниться три роки і стосуватиметься тільки державних і муніципальних підприємств.

У Литві запропонували встановити чотириденний робочий тиждень для молодих батьків - держслужбовців
Фото: rus.tvnet.lv

Спікерка парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен пропонує встановити для працівників державного та муніципального сектору, які завчасно повертаються з відпустки по догляду за дитиною, чотириденнйи робочий тиждень.

Про це повідомляє Delfi.

Чміліте-Нільсен зазначила, що не бачить в цьому дискримінації працівників приватного сектора.

"Якщо вона виправдає себе, то така модель могла б розширюватися. Але відразу пропонувати її і для приватного сектора, думаю, було б несправедливим", - сказала вона.

Чмиліте-Нільсен має намір представити відповідний проєкт поправок до Трудового кодексу. Пропонується запровадити чотириденний робочий тиждень (32 години) для працівників, які раніше повертаються з відпустки по догляду за дитиною. Їм виплачуватимуть середню зарплату.

Такий графік роботи діятиме, поки дитині не виповниться три роки і стосуватиметься тільки державних і муніципальних підприємств. Пропонується, щоб новий порядок діяв з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, в 2019 році Лейбористська партія Великобританії заявляла, що після перемоги на наступних парламентських виборах має намір протягом 10 років запровадити в королівстві чотириденний робочий тиждень.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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