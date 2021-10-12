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ЄС закликав Росію взяти на себе відповідальність як сторони конфлікту в Україні

Євросоюз також обіцяє зосередитися на українській енергобезпеці. 

ЄС закликав Росію взяти на себе відповідальність як сторони конфлікту в Україні
Фото: president.gov.ua

Європейський Союз закликає Росію взяти на себе відповідальність як сторони конфлікту в Україні. Про це в межах саміту Україна – ЄС повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми направили наших співробітників на Південний Схід України, щоб вони самі, своїми очима побачили потреби громади, яка живе під впливом конфлікту, побачили, які потрібні допомога і інвестиції", – додала вона.

ЄС буде фінансувати шкільні автобуси для дітей, які живуть на лінії конфлікту. Урсула фон дер Ляєн також запевнила підтримку енергобезпеки України.

"Комісія вивчає різні сценарії, як забезпечити достатнє постачання (газу. - Ред.) для України", – додала вона.

Зокрема, вивчається реверс газу зі Словаччини та можливості спільного зберігання газу в українських газосховищах.

Президент Євроради Шарль Мішель також засвідчив підтримку України.

"Ви можете розраховувати на ЄС постійно, на нашу стабільну підтримку. Ми засуджуємо нелегальну анексію Криму і Севастополя, ми будемо продовжувати підтримувати всі зусилля України. Будьте певні, що ви маєте підтримку 27 країн", – запевнив Шарль Мішель. 

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