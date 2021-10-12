"Разом з ЄС ми єдині, що відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі лежить на РФ", – Зеленський

Президент України зазначив, що прийшов час розширювати санкції проти Росії.

Однією з ключових тем 23-го Саміту Україна – Євросоюз стала координація кроків України та ЄС для досягнення миру на Сході.

Про це на брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Разом з ЄС ми єдині в тому, що відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі лежить на РФ, яка беззаперечно є стороною конфлікту", – зазначив президент.

Зеленський подякував за санкції, але вважає, що санкційну політику пора розширити.

"До санкційних списків мають потрапити всі, хто брав участь у організації і проведенні виборів до Держдуми Російської Федерації в окупованому Криму, місті Севастополь та тимчасово окупованих територіях на Донбасі. Без уваги не мають лишитися і системні порушення прав людини в Криму", – додав він.

За словами президента, на саміті було домовлено подвоїти зусилля для звільнення 450 незаконно затриманих окупантами українців.

Також президент відзначив, що "Північний потік-2" ставить перед Україною нові виклики.

"Ми домовились започтакувати стратегічний енергетичний діалог між Україною та ЄС", – додав президент.

За результатами саміту сторони погодили спільну заяву, в якій йдеться про підтримку територіальної цілісності, незалежності і інтеграції України і економічний простір ЄС.