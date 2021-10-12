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Зеленський: "Дуже очікуємо від керівництва ЄС і держав-членів сміливості та далекоглядності"

Президент України розповів про перемовини з лідерами Євросоюзу в межах Саміту. 

Зеленський: "Дуже очікуємо від керівництва ЄС і держав-членів сміливості та далекоглядності"
Шарль Мішель, Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн
Фото: facebook.com/CharlesMichel

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна для інтеграції в Євросоюз наполегливо працюватиме з усіма партнерами і державами-членами ЄС.

Про це він повідомив на брифінгу в межах 23-го Саміту Україна – Євросоюз.

"23-ий саміт окреслив наші спільні здобутки і позиції щодо політичної асоціації та інтеграції України у внутрішній ринок Євросоюзу. Ми детально обговорили прогрес у імплементації Угоди про асоціацію, вона стала рушійною силою євроінтеграційних реформ... Кінцева мета – повна інтеграція до Європейського Союзу. Дуже очікуємо від керівництва ЄС і держав-членів сміливості та далекоглядності. Це чіткий сигнал бачення України як невід'ємної складової європейського простору", – зазначив президент.

Зеленський додав, що підписана сьогодні Угода про спільний авіаційний простір підвищить стандарти безпеки польотів, збільшить кількість рейсів між Україною і державам Євросоюзу та розширить географію польотів. 

Оновлення. Зеленський у відповідь на питання журналістів сказав, що піднімав питання термінів вступу України до ЄС. 

Сторони також ведуть перемовини щодо оновлення митних тарифів, перегляду Зони вільної торгівлі та Угоди про промисловий безвіз, яку Зеленський сподівається укласти вже на наступному саміті. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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