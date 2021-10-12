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Україна та ЄС підписали Угоду про спільний авіаційний простір

Перемовини про спільний авіаційний простір України та ЄС почалися ще у 2007 році.

Україна та Євросоюз підписали Угоду про спільний авіаційний простір. Підписання відбулось у межах 23-го Саміту Україна–ЄС у присутності президента України Володимира Зеленського, президента Євроради Шарля Мішеля і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

У церемонії підписання також взяли участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, посол головуючої в ЄС Словенії Томаш Менцін і Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепп Боррель.

Крім того, підписано договір про участь у рамковій програмі "Горизонт-Європа" та угоду про участь України в програмі "Креативна Європа" на 2021-2027 роки. 

Очікується, що угода про спільний авіаційний простір надасть ще більше можливостей обмінів і подорожей.

Перемовини про спільний авіаційний простір України та ЄС почалися ще у 2007 році. Його запуск дозволить усім європейським авіакомпаніям виконувати прямі рейси в Україну з будь-якої точки Європи та навпаки. Також це передбачає зняття обмежень на кількість рейсів між Україною та країнами Євросоюзу. 

Попереднє підписання угоди про відкрите небо відбулося ще 2013 року, але остаточне затвердження відклали через незавершений Євросоюзом процес внутрішнього узгодження редакції визначення "територія" у контексті питання Гібралтару.

Після виходу Великобританії з ЄС це питання було знято, і Євросоюз обіцяв підписати угоду про відкрите небо щойно буде документально зафіксовано той факт, що Велика Британія більше не є підписантом цього документа.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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