Фото: Офіс президента Шарль Мішель, Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн

У Києві сьогодні, 12 жовтня, стартував 23-ий Саміт Україна – Євросоюз. Його гостями стали Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

У пресслужбі Офісу президента повідомили, що зранку керівники інституцій Європейського Союзу прибули до Маріїнського палацу, де їх вітав президент України. Сторони поспілкувалися перед початком заходу.

У межах Саміту заплановане підписання низки угод між Україною та Європейським Союзом. За його результатами буде ухвалено спільну заяву. Згдіно з оприлюдненим анонсом, на 11:25 запланована церемонія підписання документів між Україною та ЄС.

Фото: Офіс президента

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

На саміті кожна зі сторін вперше з 2014 року представить свою оцінку досягнення цілей Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, додали на сторінці уряду в Facebook.

Перший саміт Україна – Євросоюз було проведено ще в 1997 році. Попередній, 22-ий саміт, відбувся в Брюсселі.

Напередодні сьогоднішнього саміту президент Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном. Очільники трьох держав-учасниць "нормандської четвірки" обговорили досягнення миру на Донбасі. Вони також обговорювали проведення нового саміту у форматі "нормандської четвірки".

Після цієї розмови в Кремлі заявили, що Володимир Путін також поговорив з Меркель і Макроном.

Нагадаємо, очікується, що сьогодні Україна і Європейський Союз укладуть угоду про відкрите небо, попередньо підписану ще вісім років тому.

Крім того, буде підписано ще дві угоди: про асоціацію України з європейською програмою фінансування досліджень та інновацій Horizon Europe та з програмою Creative Europe.