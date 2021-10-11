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​Нобелівську премію з економіки отримали троє вчених із США

Премію присудили за "емпіричний внесок в економіку праці", та за "методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків".

​Нобелівську премію з економіки отримали троє вчених із США
Фото: twitter.com/NobelPrize

Лауреатами Нобелівської премії з економіки у 2021 році стали канадо-американець Девід Кард, американець Джошуа Ангріст та нідерландсько-американський економіст Гуідо Імбенс.

Про це повідомляється на сторінці премії у Twitter.

Першу половину премії отримає Девід Кард "за його емпіричний внесок в економіку праці". Другу - розділять Джошуа Ангріст та Гуідо Імбенс - "за методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків".

Нагадаємо, минулого року Нобелівською премією з економіки присудили Полу Р. Мілгрому і Роберту Б. Вілсону "за вдосконалення в теорії аукціонів і винаходи нових форматів аукціонів".

У 2019 році Нобелівську премію з економіки вручили за боротьбу з бідністю.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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