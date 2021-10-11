​Нобелівську премію з економіки отримали троє вчених із США

Премію присудили за "емпіричний внесок в економіку праці", та за "методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків".

Лауреатами Нобелівської премії з економіки у 2021 році стали канадо-американець Девід Кард, американець Джошуа Ангріст та нідерландсько-американський економіст Гуідо Імбенс.

Про це повідомляється на сторінці премії у Twitter.

Першу половину премії отримає Девід Кард "за його емпіричний внесок в економіку праці". Другу - розділять Джошуа Ангріст та Гуідо Імбенс - "за методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків".

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

Нагадаємо, минулого року Нобелівською премією з економіки присудили Полу Р. Мілгрому і Роберту Б. Вілсону "за вдосконалення в теорії аукціонів і винаходи нових форматів аукціонів".

У 2019 році Нобелівську премію з економіки вручили за боротьбу з бідністю.