Найбільше місто Австралії виходить з чотирьохмісячного локдауну

Наразі в штаті Новий Південний Уельс вакцинували понад 70% населення віком від 16 років.

У найбільшому австралійському місті Сіднеї закінчився локдаун, який тривав майже чотири місяці.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Жорсткі обмеження запроваджувалися, щоб обмежити поширення коронавірусу штаму "Дельта". Наразі в штаті Новий Південний Уельс, столицею якого є Сідней, вакцинували понад 70% населення віком від 16 років.

При цьому в місті зберігаються деякі обмеження, що стосуються масових заходів, також є обмеження у роботі шкіл.

Як відомо, влада Австралії та Нової Зеландії вдавалася до жорстких заходів у боротьбі з пандемією, завдяки чому в цих країнах зафіксували відносно невисоку кількість інфікувань та смертей від COVID-19, порівняно з іншими країнами світу.

Нагадаємо, в серпні столицю Австралії Канберру закривали на семиденний карантин після того, як у місті виявили один випадок захворювання на коронавірус COVID-19. Новий випадок став першим для Канберри більше ніж за рік. Останній раз місто закривали на локдаун у квітні минулого року, тоді карантин тривав п'ять тижнів.

У листопаді минулого року на півдні Австралії штат Південна Австралія оголосив локдаун на шість днів через хворого на COVID-19 співробітника піцерії, який збрехав, що не працював під час зараження.

Австралія також не збирається відкриватися для туристів до кінця 2022 року.