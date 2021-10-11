У неділю в Україні зафіксували 8832 нові випадки коронавірусу

За минулу добу, 10 жовтня, в Україні зафіксовано 8832 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 863 дитини та 78 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 672 особи. 207 пацієнтів померли. Одужали 2 053 людини.

За добу протестовано: методом ПЛР – 23 675 осіб, методом ІФА – 3 480, експрестестами – 24 909.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 550 089 осіб, одужало 2 292 480. Від ускладнень захворювання померли 58700 людей. Усього було здійснено 13 277 259 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що на сьогодні 95% усіх виявлених випадків заражень коронавірусом в Україні припадають на штам "Дельта". За словами очільника МОЗ, нинішня хвиля заражень в Україні почалась раніше, ніж прогнозували в міністерстві, і за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020-го. Сьогодні в Україні щодня реєструють по 16-17 тис. випадків COVID-19.

У суботу та неділю традиційно кількість підтверджених випадків зменшується. Медики пояснюють це тим, що у вихідні працюють не всі лабораторії, де досліджують тести.