За добу в Україні – майже 16 тисяч нових випадків ковіду

За добу п’ятницю, 8 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Летальних випадків – 250.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.
Також за минулу добу була госпіталізована 3 571 особа, одужало 5 364 особи.
За добу протестовано методом ПЛР – 53 313 осіб, методом ІФА – 10 132 особи і експрес-тестами – 42 584 особи.
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2529913
|
15908
|
58331
|
250
|
2287846
|
5364
|
м. Київ
|
239723
|
863
|
5516
|
13
|
222425
|
186
|
Вінницька
|
77406
|
243
|
1830
|
5
|
72044
|
107
|
Волинська
|
68736
|
328
|
1292
|
6
|
62503
|
208
|
Дніпропетровська
|
157552
|
1291
|
5017
|
15
|
138222
|
537
|
Донецька
|
107778
|
1080
|
2751
|
33
|
95346
|
695
|
Житомирська
|
98282
|
622
|
2018
|
14
|
89751
|
120
|
Закарпатська
|
64861
|
195
|
1655
|
4
|
61255
|
88
|
Запорізька
|
119263
|
773
|
2751
|
13
|
106332
|
105
|
Івано-Франківська
|
94064
|
334
|
2250
|
9
|
88156
|
242
|
Київська
|
137688
|
676
|
2945
|
10
|
128433
|
252
|
Кіровоградська
|
22341
|
107
|
905
|
2
|
20341
|
25
|
Луганська
|
37601
|
480
|
1191
|
9
|
29316
|
164
|
Львівська
|
157622
|
1177
|
4027
|
17
|
138172
|
313
|
Миколаївська
|
76364
|
333
|
2010
|
8
|
71090
|
100
|
Одеська
|
161543
|
1310
|
3397
|
2
|
142861
|
115
|
Полтавська
|
85098
|
376
|
1980
|
6
|
78819
|
101
|
Рівненська
|
88409
|
492
|
1326
|
4
|
82162
|
270
|
Сумська
|
87732
|
702
|
1492
|
4
|
80174
|
155
|
Тернопільська
|
79697
|
444
|
1373
|
10
|
73332
|
103
|
Харківська
|
174782
|
974
|
4108
|
17
|
152745
|
457
|
Херсонська
|
46188
|
709
|
1392
|
14
|
38623
|
52
|
Хмельницька
|
99599
|
646
|
2100
|
15
|
90910
|
308
|
Черкаська
|
90115
|
553
|
1407
|
1
|
83078
|
88
|
Чернівецька
|
94021
|
688
|
2129
|
13
|
83492
|
301
|
Чернігівська
|
63448
|
512
|
1469
|
6
|
58264
|
272
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 529 913 осіб, одужало – 2 287 846 осіб, летальних випадків – 58 331 і проведено 13 217 913 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, у четвер, 7 жовтня, в Україні підтвердили 16 362 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник добової захворюваності з 16 квітня, коли було зафіксовано 17 479 випадків ковіду