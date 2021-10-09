За добу в Україні – майже 16 тисяч нових випадків ковіду

За добу п’ятницю, 8 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 250.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.

Також за минулу добу була госпіталізована 3 571 особа, одужало 5 364 особи.

За добу протестовано методом ПЛР – 53 313 осіб, методом ІФА – 10 132 особи і експрес-тестами – 42 584 особи.

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2529913 15908 58331 250 2287846 5364 м. Київ 239723 863 5516 13 222425 186 Вінницька 77406 243 1830 5 72044 107 Волинська 68736 328 1292 6 62503 208 Дніпропетровська 157552 1291 5017 15 138222 537 Донецька 107778 1080 2751 33 95346 695 Житомирська 98282 622 2018 14 89751 120 Закарпатська 64861 195 1655 4 61255 88 Запорізька 119263 773 2751 13 106332 105 Івано-Франківська 94064 334 2250 9 88156 242 Київська 137688 676 2945 10 128433 252 Кіровоградська 22341 107 905 2 20341 25 Луганська 37601 480 1191 9 29316 164 Львівська 157622 1177 4027 17 138172 313 Миколаївська 76364 333 2010 8 71090 100 Одеська 161543 1310 3397 2 142861 115 Полтавська 85098 376 1980 6 78819 101 Рівненська 88409 492 1326 4 82162 270 Сумська 87732 702 1492 4 80174 155 Тернопільська 79697 444 1373 10 73332 103 Харківська 174782 974 4108 17 152745 457 Херсонська 46188 709 1392 14 38623 52 Хмельницька 99599 646 2100 15 90910 308 Черкаська 90115 553 1407 1 83078 88 Чернівецька 94021 688 2129 13 83492 301 Чернігівська 63448 512 1469 6 58264 272

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 529 913 осіб, одужало – 2 287 846 осіб, летальних випадків – 58 331 і проведено 13 217 913 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у четвер, 7 жовтня, в Україні підтвердили 16 362 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник добової захворюваності з 16 квітня, коли було зафіксовано 17 479 випадків ковіду