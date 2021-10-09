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За добу в Україні – майже 16 тисяч нових випадків ковіду

Летальних випадків – 250.

За добу в Україні – майже 16 тисяч нових випадків ковіду
Фото: Анастасія Власова/hromadske

За добу п’ятницю, 8 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 250.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.

Також за минулу добу була госпіталізована 3 571 особа, одужало 5 364 особи.

За добу протестовано методом ПЛР – 53 313 осіб, методом ІФА – 10 132 особи і експрес-тестами – 42 584 особи.

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2529913

15908

58331

250

2287846

5364

м. Київ

239723

863

5516

13

222425

186

Вінницька

77406

243

1830

5

72044

107

Волинська

68736

328

1292

6

62503

208

Дніпропетровська

157552

1291

5017

15

138222

537

Донецька

107778

1080

2751

33

95346

695

Житомирська

98282

622

2018

14

89751

120

Закарпатська

64861

195

1655

4

61255

88

Запорізька

119263

773

2751

13

106332

105

Івано-Франківська

94064

334

2250

9

88156

242

Київська

137688

676

2945

10

128433

252

Кіровоградська

22341

107

905

2

20341

25

Луганська

37601

480

1191

9

29316

164

Львівська

157622

1177

4027

17

138172

313

Миколаївська

76364

333

2010

8

71090

100

Одеська

161543

1310

3397

2

142861

115

Полтавська

85098

376

1980

6

78819

101

Рівненська

88409

492

1326

4

82162

270

Сумська

87732

702

1492

4

80174

155

Тернопільська

79697

444

1373

10

73332

103

Харківська

174782

974

4108

17

152745

457

Херсонська

46188

709

1392

14

38623

52

Хмельницька

99599

646

2100

15

90910

308

Черкаська

90115

553

1407

1

83078

88

Чернівецька

94021

688

2129

13

83492

301

Чернігівська

63448

512

1469

6

58264

272

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 529 913 осіб, одужало – 2 287 846 осіб, летальних випадків – 58 331 і проведено 13 217 913 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у четвер, 7 жовтня, в Україні підтвердили 16 362 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник добової захворюваності з 16 квітня, коли було зафіксовано 17 479 випадків ковіду

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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