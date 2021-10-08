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Російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Одного військового поранено, його стан - важкий.

Російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Упродовж поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних  сил на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, одне з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Поблизу Троїцького окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. В напрямку Краснгорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Кримського найманці вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Причепилівки ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожого вогню один  військовослужбовець дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - зазначили в штабі.

Нагадаємо,  Україна поінформувала ОБСЄ про російські війська біля українського кордону. Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ 7 жовтня заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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