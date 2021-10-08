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Бойовика танкового підрозділу "ДНР", який обстрілював позиції ЗСУ, посадили на 8 років

Водія танка угруповання "Дизель" затримали при спробі таємно перетнути лінію розмежування.

За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України до 8 років ув’язнення засуджено учасника незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

Зловмисника затримали під час спроби таємно перетнути лінію розмежування, повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових. До лав незаконних збройних формувань він приєднався у 2016 році. Там його призначили механіком-водієм танка угруповання "Дизель".

Наразі Приморський районний суд Маріуполя визнав зловмисника винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України; участі в терористичній групі чи терористичній організації та участі в діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Раніше прокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо вісьмох бойовиків "ДНР", які катували людей в донецькій "Ізоляції".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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