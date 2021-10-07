СБУ закликають заборонити в'їзд російських артистів в Україну

Службу безпеки України закликають розглянути можливість заборони в’їзду в Україну для російських артистів Василя Вакуленка (Баста), Ірини Воробйової (Круг) та Єлизавети Іванців (Ёлка), у яких в жовтні та грудні заплановані виступи у Києві.

З відповідним листом до голови Служби безпеки України Івана Баканова звернувся Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Як йдеться у листі, Ірина Круг та Баста, порушуючи українське законодавство, відвідували окупований Крим, де виступали з концертами. Ёлка хоч і не влаштовувала концерт, проте могла перебувати на півострові під час одного із російських пісенних фестивалів.

"Просимо Вас перевірити інформацію щодо незаконного відвідування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя громадянами Російської Федерації Іриною Воробйовою та Єлизаветою Іванців та, в разі виявлення порушень українського законодавства, застосувати обмежувальні заходи щодо них", - говориться у листі.

КРЦ також запропонував розглянути питання застосування санкцій щодо Басти, зокрема, повторно заборонити йому в’їзд в Україну. Оскільки останні його візити до України в 2021 році викликали великий суспільний резонанс.

У Басти запланований концерт у Києві на 19 грудня. Реперові було заборонено в'їзд на три роки, термін заборони сплив у 2020 році, тож Мінкультури вилучило його зі списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України.

У червні СБУ направила пропозиції Міністерству культури та інформаційної політики про повернення російського репера Василя Вакуленка (Баста) до списку осіб, що загрожують національній безпеці.