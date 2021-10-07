Levi's, денім та багаторічна історія, яка об'єднує світ

Перший і один з найпопулярніших брендів з виробництва джинсового одягу - Левіс. Його моделі завжди відрізнялися неймовірною міцністю, що після заснування компанії відобразилося навіть на логотипі, на якому двоє коней намагалися розірвати штани. Ця особливість була закладена обставинами підстави й всі власники з 1873-го року зуміли пронести цю традицію в сьогоднішній день, нам.

Леві Штраус, виходець з Німеччини з єврейським корінням, переїхав в Америку з сім'єю, як тільки йому виповнилося 18 років. Він разом з братами займався продажем речей першої потреби. Все йшло своєю чергою до моменту зустрічі з кравцем Джейкобом Девісом, який запропонував з'єднати підприємницькі навички Леві зі своїми вміннями шити, щоб виробляти й реалізовувати одяг для робітників краще, ніж у конкурентів. Штраус прийняв пропозицію і незабаром світ побачили перші джинси Levi's, які швидко розлетілися, оскільки відрізнялися неймовірною міцністю, чого і потребували золотошукачі тих часів. Пізніше, вони придумали використання металевих заклепок, щоб запобігти розшарування. Кажуть, що ідея сподобалася клієнтам, але трохи розчарувала, оскільки металеві деталі залишали подряпини на сідлі. Після чого творці вирішили робити з плоскими й гладкими, а для тих, хто сумнівався в надійності нового виду штанів, на бирці залишали приписку, що заклепки тут є, їх просто не видно.

Звичайно ж, після небувалого успіху у даного виробництва почали активно з'являтися конкуренти, внаслідок чого, кожен виріб було оснащено червоним прапорцем з назвою марки, вшитим під задню кишеню. Ця особливість залишилася до наших часів, але хто б міг подумати, що несла вона абсолютно не декоративний характер.

Сьогодні асортимент компанії-виробника не обмежується джинсовими моделями. Тут легко знайти багато трикотажу, аксесуарів, верхнього одягу і взуття, що дозволяє з легкістю зібрати весь необхідний склад для чоловіків, жінок і підлітків на будь-який сезон. Придбати фірмову продукцію можна як в монобрендовому бутіку, так і онлайн, наприклад, на сайті мультибрендового магазину MD-Fashion. Тут величезний вибір оригінальних продуктів американської легенди, що гарантує автентичну естетику і належний рівень якості кожному бажаючому українцю з доставкою по всій країні. Переходьте, вибирайте і відчуйте достойність і актуальність виробів у складанні власних образів.