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В Урядовому кварталі зібрався мітинг профспілок

Представники профспілок виступають проти законопроєктів № 5371 і №5388.

В Урядовому кварталі зібрався мітинг профспілок
Фото: Олег Базар

Сьогодні в Києві біля Кабінету міністрів відбувається мітинг профспілок на захист трудових прав працівників у всіх регіонах країни.

Раніше, 14 вересня, на засіданні Президії Федерації профспілок України було затверджено План заходів ФПУ до Всесвітнього дня дій за гідну працю, Дня профспілок та Міжнародного дня  боротьби з бідністю. Також було також схвалено заяву Президії, її текст буде направлено до органів державної влади та СПО роботодавців та оприлюднено згодом.

Представники профспілок виступають проти законопроєктів № 5371 і №5388 і закликають повернути їх на розгляд НТСЕР.

Фото: Олег Базар

"Як нам стало відомо, на Погоджувальній раді Верховної Ради України до порядку денного першого осіннього засідання парламенту були  внесені антитрудові законопроекти: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин» № 5371 і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність» №5388, які порушують конституційні права працівників і їх представників профспілок. І це не дивлячись на те, що ФПУ і національні профоб’єднання, неодноразово доводили до Президента, Уряду України, керівників  парламентських фракцій і груп свою позицію щодо не сприйняття працівниками крайніх форм лібералізації трудових відносин", - поясняв голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.

Фото: Олег Базар

Фото: Олег Базар

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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