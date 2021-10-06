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Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку

Відомості внесено до ЄРДР за ч. 3 статті 171 Кримінального кодексу.

Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Фото: скрін відео

Працівники поліції внесли у Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) відомості щодо інциденту з нападом на журналістів програми "Схеми" за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 Кримінального кодексу. Спочатку відомості були внесені у ЄРДР за ч. 1 ст. 171 КК (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Про це повідомила пресслужба МВС.

Наразі відомості в ЄРДР внесені за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 КК "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" (вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю, якщо такі дії були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб). 

Поліція також долучила відео до справи за фактом нападу на журналістів.

Ч.3. статті 171 КК є найсуворішою. Вона передбачає, що злочинні дії щодо перешкоджання журналістам було скоєно службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб.

Санкція за статтею передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".

Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.

Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Пресслужба Укрексімбанку спочатку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів, звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Проте наступного дня Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки. У пресслужбі банку повідомили, що проведуть пресконференцію сьогодні, 6 жовтня. Однак, пізніше її відмінили. А Мецгер вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний.

У прокуратурі Києва заявили, що підготували дві підозри у справі про напада на журналістів.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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