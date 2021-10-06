Унаслідок автомобільної аварії на трасі Одеса-Южне, яка сталася вечері 5 жовтня, постраждали п'ятеро людей. Одна із постраждалих згодом померла у лікарні.

У пресслужбі обласної поліції повідомили, що ДТП сталася біля Крижанівки.

Попередньо встановлено, що водій Lexus, який прямував з колегою в бік Одеси, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з Volkswagen, у якому були троє військовослужбовців.

"Усіх, хто перебував у транспортних засобах, забрала «швидка». Пасажирка Lexus, 1967 року народження, у важкому стані. Чоловіки, 1965, 1976, 1996 та 1994 р.н., зазнали менших травм", - зазначили в поліції.

Пізніше одеське видання "Думская" повідомило, що жінка померла в лікарні.

Нагадаємо, вчора внаслідок масштабної ДТП недалеко від Львова було заблоковано рух трасою М06 Київ - Чоп. У районі сіл Старий Яричів та Новий Яричів зіштовхнулися автомобілі Volkswagen Passat, вантажівка DAF, Renault Master, Peugeot Boxer, Skoda Octavia. Водій Volkswagen Passat загинув.