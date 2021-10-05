Фото: facebook.com/lvivpolice

Внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася вранці у вівторок недалеко від Львова, було заблоковано рух трасою М06 Київ - Чоп.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Аварія сталася в районі силі Старий Яричів та Новий Яричів.

У ДТП потрапили автомобілі Volkswagen Passat, вантажівка DAF, Renault Master, Peugeot Boxer, Skoda Octavia. Водій Volkswagen Passat загинув, його особу поліцейські встановлюють.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Рух транспорту пустили в об'їзд через населені пункти.

Фото: Поліція Львівської області

Фото: Поліція Львівської області

Фото: Поліція Львівської області

Нагадаємо, що 5 жовтня у Харкові вантажівка збила двох дітей. Вони були госпіталізовані з тяжкими травмами, один з постраждалих помер у лікарні.