Внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася вранці у вівторок недалеко від Львова, було заблоковано рух трасою М06 Київ - Чоп.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
Аварія сталася в районі силі Старий Яричів та Новий Яричів.
У ДТП потрапили автомобілі Volkswagen Passat, вантажівка DAF, Renault Master, Peugeot Boxer, Skoda Octavia. Водій Volkswagen Passat загинув, його особу поліцейські встановлюють.
Рух транспорту пустили в об'їзд через населені пункти.
Нагадаємо, що 5 жовтня у Харкові вантажівка збила двох дітей. Вони були госпіталізовані з тяжкими травмами, один з постраждалих помер у лікарні.