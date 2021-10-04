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Суд арештував фігурантів справи про напад на поліцейських у Чернігові

Зазначається, що дії чотирьох зловмисників правоохоронці кваліфікують як умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб.

Суд арештував фігурантів справи про напад на поліцейських у Чернігові

Деснянський районний суд міста Чернігова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чотирьом підозрюваним у вбивстві поліцейського та чоловікові, який пограбував одного з потерпілих.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"На час досудового розслідування п’ятеро фігурантів перебуватимуть під вартою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії чотирьох зловмисників правоохоронці кваліфікують за п.12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Вчинок ще одного затриманого фігуранта кваліфікований як грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186) ККУ.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня у Чернігові група молодих людей напала на двох поліцейських, один із яких загинув на місці. Інцидент стався в супермаркеті "АТБ" на вулиці Незалежності. Двоє правоохоронців перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

У поліції повідомляли про затримання шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події. 

Генеральний директор обласної лікарні, до якої госпіталізовано пораненого поліцейського, його стан коментувати відмовився, посилаючись на право на медичну таємницю. На сторінці “Чернігів оперативний” у Facebook родичка правоохоронця Ольга Савон повідомила, що наразі потерпілий у важкому стані.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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