Ми не прагнемо конкурувати з державою, а радше хочемо закрити її тили

Фонд “Повернись живим!” створювався у 2014 році доволі хаотично та спонтанно у зв’язку з необхідністю матеріально-технічного забезпечення армії на війні. Минуло вже 7 років і зміни торкнулися у тому числі й фонду. Якщо у 2014 році нагально було возити бронежилети, шоломи та тепловізори, то у 2021 році актуальності вже набирає потреба вирішення проблем ветеранів та системних змін у Збройних Силах України. Акцент з благодійності поступово зміщується до адвокації.

Ми взяли курс на адаптивність до потреб держави, швидку та бажано превентивну дію. Якщо ми бачимо слабкі місця держави, то намагаємося оперативно включатися та закривати прогалини.

Зараз наша політика полягає у профілактичних заходах – краще не гасити пожежу, а попередити її. Найкращий приклад – це реакція на пандемію. Ми перші, хто розпочав в Україні масове ПЛР-тестування, щоб не допустити масового інфікування військовослужбовців на лінії фронту. Якщо б 80% батальйону інфікувалося, у нас була б дірка в обороні. Таким чином, ми включилися, виграли державі трохи часу, поки вона ставила на рейки систему заходів.

Фото: Макс Левин

Попри певні структурні зміни, фонд “Повернись живим!” так само першою чергою займається допомогою Збройним силам та іншим силовим структурам, що несуть службу на передовій. Приблизно кожен другий тепловізор, з тих, що наразі на фронті, передав наш Фонд. В межах матеріально-технічного забезпечення ми не лише купуємо та привозимо техніку, а й допомагаємо з навчанням та її обслуговуванням.

ДОПОМОГА ВЕТЕРАНАМ

У 2017 році стало зрозуміло, що незалежно від того коли закінчиться війна, в країні залишиться велика кількість захисників, родин, які когось втратили та дітей-сиріт. Це масштабна соціальна проблема, яка може проявитися не одразу, але з часом гостро вдарить по всіх державних сферах – від благополуччя та здоров’я населення до рівня злочинності. Так відбувалося в СРСР після Афганістану чи в США після В’єтнаму. Разом з тим у нас відбувається не миротворча місія, а повноцінна війна за незалежність з армією Росії. З колишніми військовослужбовцями треба далі працювати, але держава поки не докладає достатніх системних зусиль для їхньої реінтеграції та ресоціалізації. Для вирішення цього виклику виник ветеранський відділ.

Ми допомагаємо ветеранам адаптуватися через спорт та розвиток власної справи, та сприяємо державі та суспільству у створенні для цього відповідних умови. За участі фонду було створено Міністерство у справах ветеранів. Ми любіюємо зміни у законодавстві, які допомагатимуть ветеранам адаптуватися до цивільного життя та реалізуватися в ньому.

Є західна статистика, яка демонструє що орієнтовно 30% ветеранів після служби хочуть мати власну справу, а не працювати на когось. Їм так комфортніше з психологічної точки зору, але при цьому вони не мають відповідних знань та навичок. Базуючись на цих даних ми розробили V-corp - платформу для ветеранів, під егідою якої можна отримати мінімальну бізнес-освіту, менторський супровід та навіть партнерів. Це проєкт “Повернись живим” який здійснено за фінансування IREX.

Досить високих результатів наші ветерани досягли у спортивній реабілітації. Спочатку на міжнародних ветеранських змаганнях Invictus games (Ігри нескорених), а цьогоріч наша збірна повинна була брати участь у найбільш престижних змаганнях світу – Warrior games у США. Нажаль проведення у 2021 році скасували через COVID-19. Нам фактично вдалося потрапити до закритого клубу, у якому беруть участь всього 8 країн.

Спортивні змагання ветеранів – це не стільки про рейтингову перемогу, скільки про перемогу над собою та своїми травмами та створення рольових моделей для інших захисників. У спільноті колишніх та діючих військових ветеранам легше адаптуватися до цивільного життя, вони обмінюються світоглядом, мотивують одне одного до особистого зростання та перемог. Звучить фантастично, але змагання дійсно допомагають захисникам долати наслідки поранень, травм та хвороб. На наших очах розгорталися дуже щемні історії, коли спорт продовжував життя попри невтішні прогнози лікарів!

АНАЛІТИЧНА РОБОТА

Аналітичний відділ виник із потреб у системному реформуванні сектору безпеки й оборони. Військове командування країни не завжди реагувало на озвучені нами запити, тому ми вирішили підкріплювати їх відповідними документами, що базувалися на дослідженнях та цифрах. Таким чином нам навіть вдалося розширити діяльність фонду за межі закупівлі тепловізорів, а їхнє забезпечення лобіювати на рівні держави.

Наші аналітики займаються як внутрішніми дослідженнями для потреб інших відділів фонду, так і зовнішніми. Відтак на замовлення вже колишнього Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака ми протягом року робили дослідження, чому військовослужбовці звільняються з армії. Ця проблема є відомою, але зазвичай посилаються на нестачу бюджетів для грошового забезпечення. Нами було опитано 2065 військовослужбовців, а результати та рекомендації ми подали на 250 сторінках. Результати дослідження ми презентували у Генштабі, РНБО та Офісі Президента, але система інертна та не зацікавлена у проактивних змінах. За них треба брати відповідальність, якої бояться у високих кабінетах. Це неефективна позиція, оскільки ключова точка обороноздатності – це люди. Неважливо, скільки у нас зброї чи танків, якщо немає професійних кадрів, які вміють ними користуватися- техніка не має змісту. Ключова проблема – не житло та зарплата. Люди вигорають та йдуть з армії через застарілі принципи керування. Це означає, що ЗСУ, як роботодавець, програє.

МЕДІА ПІДТРИМКА

Об’ємним та перспективним для нас є медійний напрям. Facebook-сторінка “Повернись живим!” є найбільшою онлайн спільнотою в Україні – нас понад 3 мільйони. Ми не лише висвітлюємо нашу роботу та супутні проєкти, а й намагаємося створити власне велике описово-аналітичне медіа. У стані розробки новий сайт як медіа майданчик. Ми прагнемо створити інформаційну платформу, де пересічний користувач зможе отримати об’єктивні, зрозумілі та кваліфіковані відповіді на основні новинні приводи. Медіа-поле в Україні не повинно належати винятково олігархам – ми хочемо простими словами говорити про складні речі та не дозволяти зміщувати суспільний погляд з основного на вторинне.

Складність роботи фонду у тому, що потрібно вміти відмовляти людям. Не може одна організація одночасно допомагати лісам, дітям та ветеранам. У 2014 ми обрали тепловізори, а не медицину, хоча важливе і те, і інше – але, щоб бути ефективним треба обрати щось одне.

Ми не прагнемо конкурувати з державою, а радше хочемо підтримати. Ми швидші та адаптивніші до VUCA світу, ніж держава. Доки держава закриє всі бюрократичні нюанси та проведе тендери, ми зможемо придбати все необхідне тут і зараз. Притому будь-що та будь-де.

На жаль, у чиновників є великий страх прийняття рішень, особливо щодо армії. Склалася така організаційна культура, коли від малого до великого посадовця бояться ухвалювати рішення, не чекаючи погодження та не перекладаючи відповідальність на когось іншого. Навіть якщо рішення буде помилковим, його потрібно ухвалювати. З помилок складається досвід. Чим швидше ми пройдемо неминучий шлях спроб та помилок, тим швидше прийдемо до успіху та процвітання.