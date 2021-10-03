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ЄС розглядає можливість створення військової навчальної місії в Україні, – ЗМІ

Ця база має показати солідарність з українською державою через тривалу агресію Росії.

ЄС розглядає можливість створення військової навчальної місії в Україні, – ЗМІ
Фото: cow.org.ua

Європейський Союз розглядає можливість створення військової навчальної місії в Україні.

Про це пише Interfax.com.ua з посиланням на німецьке видання Welt am Sonntag.

Ця база має показати солідарність з українською державою через тривалу агресію Російської Федерації.

За даними газети, через напругу між Україною і РФ, в ЄС розглядають формування незалежної військової навчальної місії під назвою "Військова консультативна та навчальна місія ЄС в Україні" (EUATM).

Відомо, що запит на створення такої місії дали глави Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони України, які направили наприкінці липня лист верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю.

Нагадаємо, у червні Жозеп Боррель презентував спільний документ зовнішньополітичної служби ЄС і Єврокомісії щодо стратегії відносин з Росією. Згідно з ним, політика Євросоюзу відносно РФ має базуватися на трьох принципах: стримування, відштовхування і взаємодії, йдеться у оприлюдненому документі.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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