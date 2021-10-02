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На Донбасі український військовий отримав осколкове поранення

Окупанти чотири рази порушили "режим тиші".

На Донбасі український військовий отримав осколкове поранення
Фото: pravda.com.ua

Від початку cуботи, 2 жовтня російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі.

Про це повідомила преслужба ООС.

У двох випадках застосували заборонені Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар’янки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.

В бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна – середньої важкості.

“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 1 жовтня в районі бойових дій на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан обох поранених – задовільний.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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